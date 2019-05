Rogoredo, studenti per futuro anti-droga

COM-SI

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Gli studenti disegnano un futuro anti-droga con 'Smart Park 4.0', un concorso di idee per la riqualificazione del boschetto di Rogoredo - un luogo storico di spaccio di stupefacenti nel quartiere sud milanese frequentato da centinaia di tossicodipendenti nonostante i continui controlli delle forze dell'ordine - che ha coinvolto 49 allievi di 43 scuole superiori in tutta Italia. I sette progetti che ne sono nati saranno presentati nel Forma Mentis InnovAction Award il 4 giugno: a motivare i giovani nel perseguire i propri sogni con l'ausilio delle tecnologie moderne arriverà da Londra Gianluigi Ballarani, esperto di comunicazione, marketing e business online. L'iniziativa - spiegano gli organizzatori - è anche una sfida rivolta ai ragazzi per iniziare a costruire il proprio futuro grazie alla loro fantasia e alle loro conoscenze delle tecnologie. Il Forma Mentis InnovAction Award è un'iniziativa di responsabilità sociale di impresa di respiro internazionale.