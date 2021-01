Roma: Fonseca "fatali i primi minuti della ripresa"

YBM-ROI

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Abbiamo fatto un gran primo tempo, poi sono stati fatali i 15-20 minuti a inizio della ripresa". Paulo Fonseca analizza così il pari della Roma con l'Inter. "E' difficile per me commentare questa partita. Abbiamo fatto un grande primo tempo, ma non riuscivamo a essere gli stessi nella ripresa" dice il tecnico giallorosso a Dazn. Fonseca però è convinto che il calo nel secondo tempo non sia fisico e parla della prova di Cristante: "E' entrato molto bene, è stato decisivo". Ora la testa è già alla Lazio: "Altro grande match. Dobbiamo pensare solo a cosa migliorare". Infine anche una battuta sul calciomercato: "Non è un obiettivo portare un mediano. Abbiamo Villar in un grande momento, poi ci sono Pellegrini, Veretout, Cristante e Diawara". (ANSA).