Ruby ter: 'impedimento Covid' Berlusconi, processo rinviato

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Per motivi di salute, perché risulta ancora positivo al Coronavirus, è stata accolta la richiesta di legittimo impedimento presentata da Silvio Berlusconi nel processo sul caso Ruby ter a Milano. Processo che, su decisione dei giudici della settima sezione penale, è stato rinviato al prossimo 19 ottobre. La prossima sarà un'udienza che servirà soltanto per rivalutare, attraverso documentazione medica, le condizioni dell'ex premier e per decidere, poi, in quale data potrà ripartire il procedimento che vede imputato il leader di Fi per corruzione in atti giudiziari, assieme ad altre 28 persone. (ANSA).