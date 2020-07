Ryanair, altre 52 destinazioni da Orio

YN3-FOL-GT

(ANSA) - BERGAMO, 1 LUG - Da questa mattina Ryanair ha aggiunto ulteriori 52 destinazioni dall'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), che sta dunque riprendendo la piena attività dopo il periodo di fermo imposto dal lockdown. Già dallo scorso 27 giugno il principale vettore dello scalo bergamasco aveva ripreso i voli per 27 destinazioni. Resta ancora limitato il numero di frequenze, anche se da oggi tornano i voli giornalieri con le destinazioni del Sud Italia e con Barcellona. Per oggi sono programmati 38 voli in partenza, di cui 9 su rotte nazionali. Tra questi quelli operati da Wizz Air, che ha ripreso i collegamenti il 18 maggio, Blue Air, che da oggi riattiva la rotta per Bacau, e Air Arabia Egypt per Il Cairo. Volotea, che ha ripreso a operare il 18 giugno, prosegue la regolare programmazione con il collegamento verso Olbia e quelli del weekend con Lampedusa e Pantelleria. Dal prossimo fine settimana riapriranno tutti i servizi bar e ristorazione dello scalo. Già ripristinato anche il collegamento in autobus con la stazione Centrale di Milano. (ANSA)