S.Siro,anelli intrecciati,svelato design

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Due anelli che si intersecano, "che rappresentano Inter e Milan, rivali ma unite nel progetto". Così l'architetto staunitense David Manica ha presentato il progetto di Manica+Sportium per il nuovo San Siro. Un impianto ovale in stile classico, su cui dominano appunto i due anelli, con la possibilità di "personalizzare" lo stadio con pannelli e luce: rosso quando giocherà il Milan, blu per l'Inter. "Uno stadio per i tifosi, che non sia una cattedrale", ha aggiunto Manica, che ha sottolineato come il progetto presenti più posti a sedere nelle curve, oltre ad una collocazione dei seggiolini più vicini al campo. Le facciate saranno composte da pannelli con 16mila volti dei tifosi". La particolarità è anche all'esterno, dove sopra la zona commerciale, è stato scelto di mantenere lo storico terreno di gioco di San Siro, che diventerà un prato dove chiunque potrà giocare. Al centro del progetto anche ovviamente il nuovo distretto, con 10 ettari di giardini e un grande parco al centro.