Sala, ancora non si sa quando si voterà

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - "Al momento non sappiamo quando si voterà ma penso che a febbraio ci possa essere un chiarimento in proposito". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulle sue pagine social dove ha parlato dell'organizzazione della sua campagna elettorale da candidato in cerca di riconferma per un secondo mandato. "Poco più di un mese fa ho annunciato la mia ricandidatura alle prossime elezioni milanesi, in queste settimane ho continuato e continuerò a svolgere il mio lavoro da sindaco e, insieme, ho cominciato a mettere mano al percorso elettorale che spero mi porti a vedermi riconfermata la vostra fiducia - ha aggiunto -. In queste giornate così delicate dal punto di vista politico per il nostro Paese sto spingendo ancora di più, in puro spirito ambrosiano: ho creato il comitato elettorale, affidandone la presidenza a Maura Satta Flores, da lunedì avremo degli uffici in un co-working e siamo già attivi. Chiunque desideri partecipare alla mia campagna elettorale, con idee e voglia di impegnarsi, può scrivere all'indirizzo email comitato@beppesala.it". (ANSA).