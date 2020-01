Sala: bandiera ambientalismo la porto io

Y59-SI

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a criticare i Verdi e la loro portavoce nazionale, Elena Grandi. Proprio la portavoce dei Verdi, che è anche assessore al Municipio 1 di Milano, aveva criticato Sala nei giorni scorsi perché secondo lei non aveva impedito il taglio delle piante al giardino Bassini da parte del Politecnico. "In questi giorni a Milano viviamo una polemica sulle vicende ambientali. Io mica penso che questi temi siano di poco conto, voglio essere un paladino delle questioni ambientali e credo che quello che abbiamo fatto a Milano in questo senso è qualcosa che non ha fatto nessuna città italiana e pochissime città nel mondo" ha detto Sala. "La signora Grandi gode dei privilegi di fare parte della mia maggioranza e la mia risposta quando mi chiede le scuse è: ma quale è la tua riconoscibilità a livello internazionale? Cosa avete fatto voi? - ha concluso -. Se dovessi ricandidarmi la bandiera dell'ambientalismo la porterò avanti io e non ho paura a dirlo".