Sala:credere nei valori della Repubblica

RR

(ANSA) - MILANO, 2 GIU - "E' chiaro che dobbiamo continuare a credere nei valori che la Repubblica ha espresso, non è mai finita": nella ricorrenza del 2 giugno il sindaco Giuseppe Sala lo ha sottolineato ai giornalisti a margine della cerimonia dell'alzabandiera in piazza Duomo. "Fa piacere - ha osservato il sindaco - che ci sia tanta gente. Vuol dire che certi simboli ancora funzionano e che i cittadini sono ancora attaccati al ricordo e alla valorizzazione di certi momenti. Giornata importante, bello il messaggio di Mattarella che è stato letto". "E' chiaro - ha aggiunto Sala - che dobbiamo continuare a credere nei valori che la Repubblica ha espresso, non è mai finita però Milano da questo punto di vista ritengo sia un esempio di ottima gestione democratica".