Sala,da politica soluzione affitti brevi

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Sulla possibilità o meno di porre un tetto agli affitti brevi o alle piattaforme come Airbnb "non abbiamo una ricetta predefinita: quello che so è che la maggior parte dei miei colleghi delle grandi città europee si stanno ponendo il problema. Un tema c'è per cui, nel rispetto delle regole e del libero mercato, la politica deve cercare di trovare delle formule per dare degli indirizzi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del dibattito sugli affitti brevi che si è scatenato negli ultimi giorni in città. "Oggi abbiamo un tema a Milano di mancanza di appartamenti in cui noi stiamo facendo delle cose, che però daranno risultati nel lungo periodo, quindi bisogna riflettere un po' sul punto. - ha aggiunto il sindaco a margine della fiera dell'abbigliamento White -. Non esiste lontanamente l'idea di imporre qualcosa rispetto a regole che governano il libero mercato, ma trovare delle formule anche collaborative perché questo è un tema molto importante oggi a Milano".