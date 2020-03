Sala, ordinanza per parcheggi gratuiti in città

RT

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi firmerà un'ordinanza che permetterà a tutti di parcheggiare gratuitamente in città sulle strisce gialle (riservate ai residenti), e su quelle blu, di solito a pagamento. L'annuncio, arrivato tramite un video postato sulla sua pagina Facebook, arriva dopo giorni di polemiche in città sulle multe che fioccavano nonostante l'emergenza Coronavirus. Già da ieri sera, dopo il nuovo decreto del governo, a Milano sono state sospese le ztl, cioè Area B e Area C. "Dal mio punto di vista e del Comune ieri ho firmato una ordinanza che incide sulle rette scolastiche, sul pagamento dei tributi, sulla chiusura dei mercati comunali all'aperto, sulla apertura di Area B a Area C, se servirà altro lo faremo. A partire da oggi - ha detto Sala - quando firmerò una ordinanza per rendere liberi i parcheggi di superficie sulle strisce gialle e sulle strisce blu". (ANSA).