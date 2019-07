Sala, unico condannato senza confronto

Y59-RT

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto in Consiglio comunale dopo la sua condanna a sei mesi, trasformata in multa, nel processo per gli appalti della piastra di Expo. "Le sentenze vanno rispettate ma spero che in un Paese democratico si possano almeno commentare e lo farò", ha esordito. "Sono l'unico condannato, come se avessi pensato, costruito, firmato da solo quel documento, non ho competenze legali nemmeno per immaginarlo uno schema del genere - ha detto il sindaco in aula -. Comunque non sarei stato meno amareggiato". "Sono stato condannato senza che l'accusa potesse produrre una telefonata, o un sms, una mail che dimostrasse che ero consapevole del fatto che stavo firmando un atto illegittimo, senza che in tribunale mi si mettesse a confronto con un testimone che potesse dire, guardandomi in faccia: te lo avevo detto". "Non ricordo nemmeno quel documento, che per me rimane uno dei migliaia che ho firmato e che firmo ancora giornalmente", ha concluso.