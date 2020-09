Salute: corsa virtuale per la ricerca organizzata da Anlaids

GGD

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Una corsa virtuale che ha una sola regola, partecipare il week end di sabato 19 e domenica 20 settembre. Ma la scelta di luogo, durata e lunghezza è completamente libera, così come ognuno potrà decidere se correre da solo o in compagnia. E' R*Unlimits, l'edizione speciale di Arim - Aids Running in music, la corsa organizzata da Anlaids Sezione Lombarda, con i patrocini di Comune di Milano, Regione Lombardia (Sport e Giovani), UNIMI - Università degli Studi di Milano e Fondazione IRCCS - Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in partnership con Fast Track Cities - Milano Ferma l'AIDS. L'obiettivo - viene spiegato - è continuare a sostenere la ricerca contro l'HIV ma anche raccogliere fondi per supportare gli ospedali e le diverse realtà che si stanno impegnando per combattere il Covid-19. Si può partecipare da qualsiasi parte dell'Italia e si può correre ovunque, alla velocità desiderata, con qualsiasi durata e orario di partenza. Ci si iscrive sulla pagina dedicata all'iniziativa https://bit.ly/runlimits e si compila il modulo di registrazione a fronte di una donazione minima di 5 euro a favore delle attività di ricerca e cura di Anlaids contro AIDS e COVID-19. (ANSA).