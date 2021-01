Salute degli occhi passa anche da una idratazione corretta

MF

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "La salute degli occhi dipende infatti anche da un corretto equilibrio dei liquidi nel corpo" a spiegarlo è la dottoressa Elisabetta Bernardi, Biologa specialista in Scienza dell'Alimentazione e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino. Ed è per questo che è importante bere almeno otto-dieci bicchieri di acqua ogni giorno. "Senza acqua - prosegue Bernardi -, i condotti lacrimali riducono la produzione di lacrime e gli occhi perdono la lubrificazione di cui hanno bisogno per funzionare correttamente." Un altro elemento importante dell'occhio, ricordano dall'Osservatorio Sampellegrino, è l'umor acqueo, liquido salino composto per il 98% da acqua che trasporta sostanze importanti e necessarie per un corretto funzionamento dell'occhio, soprattutto per quelle zone che non sono direttamente collegate al sistema vascolare. Serve anche a mantenere stabile la pressione intraoculare, fornire nutrimento al cristallino, difendere dagli agenti patogeni e svolge un ruolo importante nel passaggio della luce. (ANSA).