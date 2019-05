MF-YYI

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Il successo elettorale della Lega è "la dimostrazione che gli italiani sono un popolo di gente per bene, innocente fino a prova contraria. Processi sulla pubblica piazza non appassionano": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio.