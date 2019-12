San Siro:Sala,Non sono pazzo a dire che proposta club non va

Y59-SN

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della vicenda del nuovo stadio nel corso della premiazione della classifica sulla qualità della vita promossa da Il Sole 24 ore, che vede Milano e la sua provincia al primo posto. "Noi milanesi siamo i proprietari di uno stadio che ha un valore di 100 milioni e che ci rende dieci milioni all'anno, 5 in manutenzione e 5 in cash. Questa è una certezza. I club propongono di costruire un nuovo stadio sul nostro terreno, ci dicono di buttare giù il nostro stadio, che torneremo proprietari del nuovo tra 99 anni e che percepiremo l'affitto dopo 33 anni. - ha spiegato conversando con il direttore de Il Sole 24 Ore, Fabio Tamburini -. Quindi il Comune passa da 100 milioni di valore e 10 milioni rendita a zero e zero. A me non sembra di essere un pazzo a dire che così non va bene". (ANSA).