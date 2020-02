San Valentino: a Milano, Vicenza e Napoli in mostra l'amore

CSN

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Un San Valentino all'insegna del connubio tra arte e amore quello proposto quest'anno da Gallerie d'Italia, il polo museale di Intesasanpaolo che popone per domani tre eventi a tema nelle sedi di Milano, Vicenza e Napoli, con la formula '2x1' per tutte le coppie. A Milano, in piazza Scala, l'iniziativa "Del perduto amore", svela i backstage che si celano dietro le opere più suggestive della mostra 'Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna'. Dalle 16 alle 18 (partenze ogni mezz'ora) i visitatori "saranno accompagnati in un viaggio che racconterà i retroscena dei capolavori che hanno rivoluzionato il mondo della scultura - spiega una nota - rivelando i differenti risvolti dell'amore magistralmente evocati dalle sculture di Canova e Thorvaldsen". A Vicenza, a Palazzo Leoni Montanari, alle 18 e alle 19 viene proposto un evento multisensoriale dedicato alla giornata speciale: "Meraviglioso, bizzarro, esotico, San Valentino alle Gallerie d'Italia", un'occasione diversa per esplorare la Polinesia attraverso i sensi con visita guidata al capolavoro di Paul Gauguin, Tahitiani in una stanza, in mostra fino all'8 marzo, proveniente dal museo Pushkin di Mosca. L'esperienza multisensoriale, pensata apposta per le coppie che parteciperanno, comprende una degustazione di finger food ed esotici tiki-cocktails. A Napoli, infine, a Palazzo Zevallos Stigliano, sarà proprio il palazzo a fare parlare di sé, svelando le avvincenti storie d'amore che si sono svolte fra le sue mura e le vicende dei protagonisti delle opere d'arte custodite nella residenza principesca. (ANSA).