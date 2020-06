Sarà beata suor Mainetti, fu assassinata a Chiavenna

RR

(ANSA) - CHIAVENNA, 19 GIU - Diventerà beata suor Maria Laura Mainetti, all'anagrafe Teresina Elsa Mainetti, la religiosa ed educatrice italiana appartenuta alla congregazione delle Figlie della Croce, Suore di Sant'Andrea, assassinata da tre ragazze minorenni a Chiavenna (Sondrio) il 6 giugno 2000 durante un rito satanico. Papa Francesco, ricevendo oggi in udienza il cardinale Angelo Becciu, prefetto per le Cause dei Santi, ha infatti autorizzato la Congregazione a promulgare il decreto che ne riconosce il martirio, in quanto uccisa "in odio alla fede". (ANSA).