Sardine, a Milano in 25mila con Saviano

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - Sono 25 mila, secondo una stima degli organizzatori, le persone che si sono ritrovate a Milano in piazza Duomo per la manifestazione delle Sardine. Tra i presenti anche Roberto Saviano. "Queste piazza - ha detto - non deve essere una piazza solo contro, ma sta andando verso la difesa dei diritti. Le Sardine impediscono l'erosione della democrazia". Ha preso la parola Mattia Sartori, uno dei fondatori delle Sardine, che ci ha tenuto a chiarire come "il nostro pensiero non è manipolato. Non c'è nessuno dietro di noi nonostante ogni giorno qualcuno cerchi di dividerci, ma noi in risposta saremo ancora di più nelle piazze". Poi ha lanciato un messaggio alla politica: "Si deve dialogare con la politica, ma non con chi ha disintegrato il tessuto sociale per una manciata di voti. Basta fare politica sulla pelle dei più deboli". "Non mi interessa incontrare Salvini - ha aggiunto Sartori - nessun dialogo con quella politica che ci ha fatto dire basta".