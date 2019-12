Sardine contro cambio statuto Lega

Y9M-GNN

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Alla Lega Nord, riunita in un albergo di Milano per un congresso che ha l'obiettivo di modificare lo statuto del partito, rispondono le Sardine che, numerate da 1 a 49, come i milioni di euro che secondo la magistratura il Carroccio deve restituire allo Stato, si sono riunite al Parco Nord, a pochi metri dall'hotel in cui è in corso il congresso. Al flash mob del movimento si sono radunate circa una sessantina di persone - colpa forse della pioggia, forse della zona periferica della città - che hanno attraversato il parco cantando 'Bella ciao' e 'Milano non si lega'. "Li rivogliamo tutti", hanno gridato in coro, riferendosi ai 49 milioni. "È un furto allo Stato da parte di questi personaggi che costituendosi in una nuova identità politica vogliono fare un colpo di spugna", ha detto la sardina 'numero 49', settantenne che si è detta "indignata".