Saronno, uomo accoltellato in un palazzo

(ANSA) - SARONNO (VARESE), 26 DIC - Un uomo di 50 anni è stato aggredito e ferito con alcune coltellate al volto, al torace e ad una gamba, intorno a mezzogiorno a Saronno (Varese). A quanto emerso fino ad ora, a ferirlo sono stati tre uomini con cui ha litigato nell'androne di un complesso popolare, per motivi al momento sconosciuti. Soccorso e trasportato in ospedale, al momento non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.