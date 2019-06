Saviola, ok accordo integrativo chimico

DIV

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Un'intesa diretta tra la business unit della Chimica del Gruppo Mauro Saviola e le parti sindacali ha portato nella sede di Viadana (Mantova) alla firma dell'accordo integrativo del settore chimico tra il gruppo industriale e le sigle regionali e territoriali di Filctem - Cgil, Uiltec Uil, Femca Cisl, Rsu Bu Chimica. Il gruppo è composto da 4 business Unit: Saviola, Sadepan, Composad e Saviolife operanti rispettivamente nei settori del legno, della chimica, della produzione di mobili in kit e nel "Life science", con un fatturato nel 2018 di oltre 600 mln e con oltre 1400 dipendenti nei 13 siti produttivi in Italia e nel mondo. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Gruppo Alessandro Saviola: "si tratta di un risultato molto importante frutto di un lavoro condiviso e positivo tra azienda e sindacati che è durato molto tempo. Un accordo moderno che ha come stella polare la partecipazione dei lavoratori ai risultati dell'azienda e ai temi della sicurezza e in prospettiva alle tematiche di welfare".