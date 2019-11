Scala: Tosca soldout, Mattarella a inaugurazione stagione

MF

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Tutti pazzi per Tosca: l'opera che inaugurerà il 7 dicembre la stagione lirica della Scala è già esaurita, non solo per la serata inaugurale (a cui saranno presenti fra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese) ma in tutte le repliche di dicembre. "Se avessi il doppio dei biglietti, riempirei comunque il teatro" aveva profetizzato il sovrintendente Alexander Pereira lo scorso 4 ottobre quando gli era stato consegnato Al Mattarel il premio per la milanesità. E la profezia si è avverata. Delle nove repliche in programma (senza contare l'anteprima giovani) le prime sei sono già soldout. Mentre per le tre di gennaio - quando la superstar Anna Netrebko lascerà il posto a Saioa Hernández, sono comunque rimasti solo pochissimi biglietti. (ANSA).