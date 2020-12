Sci: Brignone 3/a in superG val d'Isere, vince ceca Ledecka

VT-GER

(ANSA) - VAL D'ISERE (FRANCIA), 20 DIC - Ancora un podio per l'Italia in val d'Isere con Federica Brignone terza in 1.24.99 nel superG. Per lei è il 42/o podio in carriera. Ha vinto la strepitosa campionessa ceca Ester Ledecka in 1.24.64. Per lei - praghese di 25 anni e atleta davvero polivalente visto che detiene l'oro olimpico non solo in superG ma pure in una disciplina completamente diversa come lo snowboard - è il secondo successo nella coppa del mondo di sci alpino, arrivato dopo che pochi giorni fa aveva vinto a Cortina anche un parallelo nel circuito di cdm dello snowboard che Ester continua a frequentare con risultati invidiabili. Seconda e' arrivata la svizzera Corinne Suter in 1.24.67, sempre sul podio nelle tre gare francesi . Per l'Italia - con un risultato di squadra eccellente - c'e' poi il bel quarto posto di Marta Bassino in 1.25.10. Sofia Goggia ha chiuso 7/a in 1.25.48, vittima di troppi errori in una gara condotta come sempre tutta all'attacco. 8/a invece Elena Curtoni in 1.25.81 e Francesca Marsaglia 16/a in 1.26.48. Per le ragazze del circo bianco ora breve pausa natalizia. Il prossimo appuntamento e' in Austria, a Semmering, la Montagna dei viennesi: lunedi' 28 dicembre slalom gigante ed il 29 slalom speciale. (ANSA).