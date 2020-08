Sciopero in magazzino pavese, operai in cima agli scaffali

RR

(ANSA) - PAVIA, 10 AGO - Sono in sciopero oggi i dipendenti del magazzino di logistica Carrefour di Chignolo Po (Pavia), dopo il licenziamento di quattro lavoratori da parte della cooperativa aderente al consorzio che gestisce in appalto il magazzino. Ad annunciarlo è, in un comunicato, il sindacato di base Usb. I quattro licenziati sono saliti in cima alle scaffalature del deposito: non intendono scendere sino a che la loro situazione non avrà trovato una soluzione. Gli altri colleghi si sono astenuti dal lavoro, in segno di solidarietà. I dipendenti del magazzino chiedono alla cooperativa e al consorzio "il rispetto dei diritti e della dignità" e a Carrefour "il controllo delle aziende alle quali appalta la logistica dei suoi punti vendita, e ai consumatori gesti di solidarietà nei supermercati della catena". (ANSA).