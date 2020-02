Scivola, gamba fra treno e banchina

RR

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - I vigili del fuoco stanno soccorrendo un uomo che è rimasto incastrato con la gamba tra il treno e la banchina della stazione di Lancetti, nel passante ferroviario di Milano. Sul posto è presente anche il 118 che è in attesa che la persona venga estratta, un'operazione non facile vista la posizione dell'arto. E' ancora da capire l'esatta dinamica ma sembra che l'uomo (descritto come un 60enne ma ancora da identificare) sia scivolato attorno alle 15.40 mentre camminava sulla banchina in attesa del treno.