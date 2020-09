Scomparsa a Cremona: a setaccio distributori carburante

MF

(ANSA) - MILANO, 05 SET - E' bruciata in modo omogeneo ed è stata distrutta dalle fiamme come il corpo (da stabilire in modo definitivo se si tratti di un essere umano o un cane) che conteneva la Panda di Sabrina Beccalli, la donna scomparsa a Ferragosto a Crema, per il cui omicidio è in carcere Alessandro Pasini, accusato anche di distruzione di cadavere. L'ipotesi è che sia stata cosparsa di combustibile e per questo - riporta la Provincia di Cremona - i carabinieri avrebbero acquisito anche i filmati dei distributori self service di benzina. Per l'esame dei resti la Procura ha incaricato fra gli altri l'anatomopatologa Cristina Cattaneo, mentre il legale della famiglia di Sabrina, Antonino Andronico, ha chiamato l'ex generale dei Ris di Parma Luciano Garofano, con cui oggi avrà un incontro orientativo. Le operazioni peritali, invece, cominceranno martedì all'istituto di medicina legale dell'università di Milano. (ANSA).