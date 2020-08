Scomparsa in Sardegna: ritrovata vicino a casa

MF

(ANSA) - BRESCIA, 02 AGO - E' stata ritrovata ed è viva Elisa Soldi, la 36enne turista bresciana che era scomparsa ieri mattina in Sardegna dove si trovava in vacanza con la mamma. "L'hanno recuperata poco fa vicino a casa. Dobbiamo capire cosa sia successo, ora la portano per controlli in ospedale, ma sta bene" ha detto Gianfranco Sandrini, amico di famiglia che abita in un appartamento in Sardegna vicino a dove hanno passato le vacanze la 36enne e la madre, a Castiadas. (ANSA).