Scomparso a Lodi primario di ginecologia, in corso ricerche

(ANSA) - LODI, 12 DIC - Da questa mattina sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri di Massimo Luerti, 74 anni, ex primario di ginecologia all'ospedale di Lodi nonchè uno dei massimi esponenti in Italia della chirurgia mininvasiva ginecologica e segretario nazionale della scuola che forma in questa specialità. Attualmente è primario dell'Unità operativa di Ginecologia dell'Istituto clinico Città Studi di Milano. Luerti è uscito dalla sua abitazione a Lodi a bordo della sua auto, una Kia di colore blu scuro, intorno alle 9.30, senza portare con sé il telefono cellulare. Indossava un giaccone lungo blu e pantaloni grigi a coste in velluto. (ANSA).