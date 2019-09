Scontro all'incrocio, 5 feriti

CSN

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Milano. Cinque i feriti, di cui due versano in gravi condizioni. E' accaduto intorno all'una e mezza della scorsa notte in via Stamira D'Ancona all'angolo con via Valtorta, dove quattro mezzi si sono scontrati in rapida successione. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, intervenuta sul posto insieme al 118, le vetture non hanno rispettato la precedenza finendo prima contro una terza in arrivo e poi travolgendo una macchina ferma in sosta. A rimanere più gravemente feriti sono stati due uomini di 53 e 35 anni, ricoverati d'urgenza rispettivamente all'ospedale San Raffaele e al Policlinico. Gli altri tre, due uomini di 29 e 30 anni e una donna di 29, sono sarebbero gravi.