Scontro auto e camion, morto 27/enne

(ANSA) - USMATE VELATE (MONZA), 31 LUG - Un giovane di 27 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion, la notte scorsa sulla strada provinciale 41 a Usmate Velate (Monza). Per cause ancora in via di accertamento, uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta. Ferito anche un 26 enne, che era in auto con la vittima, trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. (ANSA).