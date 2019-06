Scontro fra auto coinvolge moto,un morto

YZN-MF

(ANSA) - CASSANO MAGNAGO (VARESE), 2 GIU - Un uomo di 61 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto nello scontro frontale tra due auto, mentre era in sella al suo scooter, ieri notte a Cassano Magnago (Varese). Per cause ancora in via di accertamento, due utilitarie guidate da due uomini, nessuno dei quali ha riportato ferite gravi, forse per un sorpasso azzardato, si sono scontrate travolgendo il Suzuki Burgman su cui viaggiava Giovanni Santoro, di Busto Arsizio (Varese). Per l'uomo, nonostante i tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori del 118, non c'e stato nulla da fare. Sulle responsabilità dei coinvolti indagano i carabinieri.