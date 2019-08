Scoperta a Milano una bisca clandestina

GNN

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Sospettavano che in quello scantinato di via Farini a Milano ci fossero droga e spacciatori ma quando gli agenti della Polizia locale sono entrati nel locale si sono trovati di fronte una bisca clandestina: due stanze allestite con tavoli da gioco professionali. Seduti, tre per tavolo, 6 cinesi che giocavano a Mah Jong. Tutti, 4 uomini e 2 donne, sono stati denunciati dagli agenti dell'Unità contrasto stupefacenti per esercizio abusivo del gioco d'azzardo. I soldi trovati sul tavolo, quasi seimila euro, insieme alle tessere di Mah Jong e ai tavoli, sono stati sequestrati.