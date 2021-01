Scuola:manifestazione piattaforma no Dad

GGD

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Nel giorno in cui speravano di tornare a scuola, una ventina di studenti della piattaforma No Dad, vicina ai collettivi studenteschi, hanno manifestato a sorpresa davanti al provveditorato agli studi di Milano, bloccandone simbolicamente gli accessi con il nastro che si usa per i lavori in corso. I ragazzi avevano un grande striscione dove le iniziali della Didattica a Distanza diventano la scritta 'Dannazione Azzolina Dimettiti' e altri più piccoli, appesi ai nastri usati per chiudere simbolicamente l'accesso al parcheggio del provveditorato, che dicevano 'Il Miur nuoce gravemente alla sicurezza degli studenti'. (ANSA).