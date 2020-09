Scuola: sei istituti ristrutturati e pronti a Lodi

Y5N-RR

(ANSA) - LODI, 11 SET - Sei scuole sono state ristrutturate, a Lodi, per la riapertura dell'anno scolastico nel'ambito delle normative per il contenimento del coronavirus. E ora tutto è pronto per la riapertura. Lo assicura l'assessore comunale ai Lavori pubblici Claudia Rizzi. "Non posso che ritenermi veramente soddisfatta della sfida contro il tempo che abbiamo vinto. Una vittoria condivisa con i nostri uffici, le ditte che hanno lavorato in questo periodo, tutti i Dirigenti e gli operatori scolastici, impegnati in uno sforzo comune grazie al quale oggi possiamo garantire il ritorno degli studenti in aula nel pieno rispetto delle norme di prevenzione. Abbiamo completato in tutte le scuole gli interventi di adeguamento degli spazi finanziati con i fondi Pon, che il Comune ha ottenuto dal Ministero per un ammontare di circa 230.000 euro, integrati con ulteriori 40.000 euro dell'avanzo di bilancio". Interessati dagli adeguamenti sono stati, nel capoluogo, gli istituti "Ponte", "Pascoli" e "Spezzaferri", "Arcobaleno", "Santa Francesca Cabrini" e "Pezzani". I lavori edili sono terminati secondo il cronoprogramma, prima dell'apertura delle aule agli studenti, e ora il Comune di Lodi si sta dedicando agli ultimi adempimenti per dare avvio entro il 21 settembre ai servizi di trasporto scolastico, di refezione e di pre e post scuola. (ANSA).