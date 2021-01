Scuola: solidarietà da prof a studenti Manzoni occupato

EM

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Hanno ricevuto la solidarietà dei professori, oltre che tante brioche e focacce da genitori e studenti, i 20 ragazzi che hanno passato la notte in un'aula del liceo classico Manzoni di Milano, occupato da ieri mattina. L'occupazione terminerà alle 14, quando è stato convocato un presidio fuori dal liceo che si trova in via Orazio, nel pieno centro del capoluogo lombardo. Ieri alle 10 circa 40 ragazzi erano entrati a scuola per occuparla in protesta contro la dad e contro il continuo riavvio delle lezioni in presenza e, dopo lunghe trattative con la preside e le forze dell'ordine, metà di loro sono rimasti a dormire all'interno dell'istituto. Già ieri uno dei bar della zona aveva portato della pizza per pranzo mentre stamattina i ragazzi hanno ricevuto cibo per la colazione da tante persone. Molto solidali con gli studenti anche i professori che questa mattina sono passati dalla scuola. (ANSA).