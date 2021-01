Senza mascherina aggredisce ps,arrestato

CSN

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Un uomo che si aggirava per il centro di Milano senza mascherina, richiamato dagli agenti di una pattuglia, si è rifiutato di indossarla e ne ha aggredito uno, finendo per essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto ieri mattina in piazza Oberdan, in zona Porta Venezia, alle 10. L'uomo, un pachistano di 36 anni, irregolare e con precedenti, stava camminando quando dal finestrino dell'auto gli agenti, di servizio in vigilanza anti-assembramento, lo hanno richiamato. Lui ha fatto finta di nulla e allora i due lo hanno raggiunto intimandogli di indossare la mascherina. Per tutta risposta lui ha colpito con un pugno uno dei due, finendo però poi per essere immobilizzato e arrestato. L'agente colpito, un 24ene, è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli e ha riportato una prognosi di 10 giorni per una contusione al naso. (ANSA).