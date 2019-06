Sequestrata discarica, bimbi in camper

YZN-EM

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Un'area di stoccaggio di rifiuti illeciti, nella quale vivevano anche dei bambini, è stata sequestrata a Cinisello Balsamo (Milano), al confine con Bresso (Milano) e a ridosso dell'autostrada A4, a seguito di un'operazione della Polizia Locale, in collaborazione con la sezione di Polizia ambientale della Procura di Monza e i carabinieri. I tre gestori della discarica, una coppia di nazionalità bosniaca e un quarantenne italiano, sono stati denunciati per reati ambientali e abuso edilizio. Nell'area, all'interno di vecchi camper, vivevano anche gli otto figli della coppia denunciata, di età compresa tra i due e i quattordici anni, che sono stati affidati ad altri familiari a seguito del sequestro. In un container e in tutta l'area, gli indagati da mesi stoccavano illecitamente materiale di vario genere (legname, metalli, plastiche e parti elettriche).