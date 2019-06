Sequestrate 1 mln sciarpe calcio false

CRM

(ANSA) - PISA, 18 GIU - Oltre un milione di sciarpe e altri accessori contraffatti riconducibili alle principali squadre di calcio di serie A sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Pisa e tre imprenditori sono stati denunciati per i reati di contraffazione e ricettazione. E' il bilancio di un'operazione delle fiamme gialle coordinata dalla procura di Pisa. I controlli, spiega la guardia di finanza, "sono partiti da un piccolo esercizio commerciale del centro di Pontedera (Pisa) dove i finanzieri si sono insospettiti per la presenza di alcune sciarpe, apparentemente originali, riconducibili ad alcune tra le maggiori squadre del campionato di Serie A". Le indagini, soprattutto contabili, hanno permesso, proseguono i finanzieri, di "risalire l'intera filiera del falso, raggiungendo i luoghi di produzione, in provincia di Bergamo e Napoli, passando per quelli di stoccaggio e vendita, in provincia di Firenze".