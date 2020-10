Sequestrate a Pavia oltre 13mila mascherine irregolari

N10-EM

(ANSA) - PAVIA, 15 OTT - PIù di 13mila mascherine irregolari sono state sequestrate dai carabinieri del Nas di Cremona in una rivendita di prodotti ortopedici di Pavia. L'operazione è stata eseguita nell'ambito dei controlli attualmente condotti, su tutto il territorio nazionale, in merito alla messa in vendita di dispositivi di protezione per l'emergenza Covid-19. I militari hanno effettuato il sequestro amministrativo di 12mila mascherine chirurgiche prive della prevista dichiarazione di conformità (individuata dal marchio CE), e al sequestro penale di 1.100 mascherine "kn95" corredate da certificazione CE rilasciata da un organismo non riconosciuto. L'importatore delle mascherine sequestrate, un cittadino cinese di 57 anni residente a Milano, è stato denunciato. (ANSA).