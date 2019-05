Seri danni vandali a stazioni metrò

COM-SI

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Alcune stazioni della metropolitana di Milano, in particolare Repubblica, Missori e Zara sulla linea 4, la gialla, hanno subito seri danneggiamenti da parte di un gruppo di vandali che hanno manomesso tornelli e distributori di biglietti, causando la necessità di lavori di ripristino per oltre 70 mila euro. Il gruppo è stato intercettato dalla Security di Atm, l'azienda di trasporti, che ha evitato ulteriori danni ad altre stazioni. Infine, a Cadorna, sempre la Security Atm, ha segnalato i vandali alla polizia presente in stazione che li ha individuati.