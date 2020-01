Serie A: Cagliari-Milan 0-2

RI

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Quarta sconfitta consecutiva per il Cagliari, battuto 2-0 alla Sardegna Arena dal Milan, a sua volta alla caccia della vittoria da tre gare, nel primo anticipo dell'ultima giornata di andata di serie A. I rossoneri hanno realizzato le due reti nella ripresa, con Leao e Ibrahimovic, le due punte scelte da Pioli per la delicata trasferta in Sardegna. Grande gioia dello svedese per la sua marcatura, giunta quasi otto anni dall'ultima in A, risalente ad un derby del maggio 2012. (ANSA).