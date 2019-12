Serie A: Inter-Genoa 4-0

RI

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Natale in paradiso per l'Inter e all'inferno per il Genoa dopo l'anticipo della 17/a giornata di serie A a San Siro. I nerazzurri di Conte riagganciano la Juve in vetta imponendosi 4-0 con doppietta di Lukaku e reti di Gagliardini ed Esposito (rigore vincente all'esordio da titolare per il 17enne attaccante). Nessuno scampo per rossoblù, penultimi e con un allenatore a fortissimo rischio esonero. (ANSA).