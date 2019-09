Serie A: la Lazio va ko a Ferrara

RI

(ANSA) - ROMA, 15 SET - E' il ko della Lazio a Ferrara il risultato più sorprendente delle tre partite delle 15 della terza giornata di serie A. La squadra di Inzaghi va in vantaggio, poi alla distanza si fa raggiungere e superare dalla Spal con gol decisivo di Kurtic. A risalire la classifica pero' è soprattutto il Bologna che realizza un'impresa: a Brescia recupera due gol, vince 4-3 contro i lombardi in dieci e si porta al provvisorio ma meritato secondo posto affiancando la Juve. La terza gara pomeridiana si chiude con un successo esterno: il Cagliari sbanca con personalita' Parma, imponendosi 3-1 con una doppietta di Ceppitelli e conquistando i primi punti in classifica.