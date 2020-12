Serie A: Sassuolo-Milan 1-2, rossoneri primi in classifica

RR

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Il Milan ha vinto in trasferta (1-2) contro il Sassuolo. Rossoneri in vantaggio con Leao dopo poco più di 6 secondi: è il gol più veloce nella storia della Serie A. Al 26' il raddoppio di Saelemekers. Nella ripresa, al 44', la rete di Berardi che però non riesce a riaprire il match. Il Milan resta in testa al campionato con 31 punti, con una lunghezza di vantaggio sull'Inter vittoriosa a San Siro (2-1) contro lo Spezia. (ANSA).