Sesso con minori in cambio droga e abiti

(ANSA) - BRESCIA, 17 SET - Droga e vestiti firmati in cambio di prestazioni sessuali. E' quanto scoperto dai carabinieri di Dello, in provincia di Brescia, che hanno arrestato un 40enne italiano. L'uomo frequentava minorenni di Mairano e Brandico, paesi della bassa Bresciana ai quali regalava spinelli, scarpe e abiti di marca in cambio di rapporti sessuali. Ora è in carcere con l'accusa di violenza sessuale e detenzione ai fini di spaccio di droga. Sono stati alcuni residenti a confidare al comandante dei carabinieri del paese quanto stava accadendo. (ANSA)