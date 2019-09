Sfilata vegana, auto e street-food

CSN

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Giornata di sensibilizzazione vegana, oggi, a Milano, con una 'Marcia per i diritti degli animali' che si è snodata per le vie del centro organizzata da associazioni animaliste ed etiche. Tra i temi anche l'alimentazione: i vegani, circa 500, hanno sfilato per corso di Porta Venezia fino in piazza San Babila per poi tornare in piazza Oberdan da dove erano partiti. Contemporaneamente, però, e nella stessa zona, si è svolta anche una grande manifestazione automobilistica. A pochi metri, infatti, in corso Buenos Aires, chiuso per l'occasione, gli esercenti e i comitati di quartiere hanno dato vita oggi allo Street show Quattroruote, con grande partecipazione di pubblico e la presenza, come sempre in queste manifestazioni, di numerosi venditori di cibo, il cosiddetto street-food, tradizionalmente legato, al contrario, a piatti di carne come hamburger, panini con la porchetta e arrosticini vari.