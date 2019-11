Short track: Arianna Fontana 2/a in cdm

VG

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Arianna Fontana conquista un brillante secondo posto sui 1500 metri nella seconda giornata di gare di Coppa del Mondo di short track a Montreal. Sul ghiaccio canadese del secondo appuntamento stagionale, la valtellinese è superata nella Finale A soltanto dalla coreana Kin Ji Yoo. "E' fantastico. Lo scorso week-end ero un po' sorpresa di essere ancora in grado di raggiungere la finale, quando ho lasciato l'Europa pensavo che l'obiettivo potesse essere entrare nella top 8 o nella top 10 per sentirmi ancora competitiva - le parole della campionessa tricolore -. Anche se non sono ancora al 100% riesco a giocarmela con le migliori pattinatrici del mondo e ho vinto una medaglia, è splendido. In fin dei conti ero venuta qui per vedere come stava procedendo la preparazione e direi che sta andando molto bene".