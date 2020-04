Si cosparge di benzina e si dà fuoco, morto pensionato

YS0-GGD

- GAMBOLÒ, 25 APR - Dopo aver estratto benzina da un veicolo, se l'è versata addosso e si è dato fuoco, nel cortile di casa. E' morto così Antonino Prinzivalli, un pensionato di 71 anni residente in via Santa Margherita a Remondò, frazione di Gambolò. È accaduto oggi poco prima delle 16. La moglie, che era in casa, è accorsa e ha lanciato l'allarme. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto il 118 ha inviato anche un elicottero, ma non è servito. L'uomo, che aveva problemi di salute, non ha lasciato messaggi. Nei giorni scorsi tuttavia avrebbe dato confuse disposizioni circa le sue ultime volontà. Il gesto non sembra direttamente ricollegabile alla clausura imposta dalle misure di contenimento anti Covid, ma lo stato di prostrazione psichica secondo i carabinieri potrebbe aver contribuito.