Si fingono 'assistenti civici', denunciati youtuber

MF

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Due finti 'assistenti civici' sono stati denunciati, a Milano, dalla Polizia di Stato. Si tratta di due youtubers di 29 anni indagati "per usurpazione di titolo" e a cui è stata sequestrata "una pettorina gialla con la scritta 'Comune di Milano - Assistente Civico' oltre a due tesserini plastificati con la loro fotografia e il logo del Comune di Milano". Secondo le indagini lo scorso 29 maggio avevano cercato di intimidire il titolare di un locale, prima facendo finta di essere, appunto, degli assistenti civici poi estraendo dei petardi e infine cercando di fargli una 'multa', ma l'uomo li aveva allontanati. I due erano stati riconosciuti da un dipendente del locale come due youtubers di 'The Show' seguito da migliaia di followers" e alla fine se ne erano andati. Il titolare dell'esercizio commerciale ha segnalato l'episodio al commissariato d zona, Monforte-Vittoria, e i poliziotti lunedì li hanno rintracciati e denunciati, a cui il vicesindaco Anna Scavuzzo domanda di chiedere scusa alla città (ANSA).