Si getta nel lago, si arrende per freddo

(ANSA) - LECCO, 4 GEN - Un uomo di 43 anni, originario di Monza, è stato denunciato a piede libero per aver minacciato anche con un bastone i clienti di alcuni locali pubblici del centro di Lecco. E per cercare di sfuggire all'identificazione da parte della Polizia, si è gettato nel lago ma le gelide temperature lo hanno subito convinto a tornare a riva, dove gli agenti lo stavano aspettando. Il primo episodio di qualche giorno fa è avvenuto all'imbarcadero, dov'è stata presa di mira una famiglia che stava facendo colazione. Poi ieri mattina il 43enne è entrato in un altro bar con un bastone brandito contro il personale e i clienti. Il monzese è stato anche visitato ma non si è ritenuto necessario avviare un trattamento sanitario obbligatorio. L'uomo è stato però denunciato e il questore, vista la pericolosità, in queste ore ha emesso un foglio di via obbligatorio, intimandogli di lasciare Lecco.